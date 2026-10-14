51 दिन बाद टावर से उतरे 83 और 87 वर्षीय बुजुर्ग संघर्षकारी, सरकार से बातचीत का आश्वासन

बैराज संघर्ष औस्ती समिति जैनी जुगियाल के दो बुजुर्ग संघर्षकारियों का 51 दिनों से जारी टावर पर धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। सरकार और डैम प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर माधोपुर क्षेत्र के गांव सिंघोड़ी में करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े 83 वर्षीय कुलविंदर सिंह और 87 वर्षीय शरम सिंह को जिला प्रशासन ने दोपहर करीब दो बजे क्रेन की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद दोनों को चिकित्सकीय जांच और उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। दोनों बुजुर्ग पिछले 51 दिनों से अपनी मांगों के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने टावर पर तिरपाल और रस्सियों के सहारे अस्थायी ठिकाना बनाया हुआ था। उनका कहना था कि जब तक वर्षों से लंबित समस्याओं का ठोस समाधान नहीं होता, वे नीचे नहीं उतरेंगे। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत और एक सप्ताह के भीतर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करवाने के आश्वासन के बाद दोनों नीचे उतरने के लिए राजी हो गए।