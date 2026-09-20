शहडोल मौसम: तेज हवा और बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, शहडोल-रीवा मार्ग बाधित; बाइक-ऑटो क्षतिग्रस्त

शहडोल जिले में रविवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश और हवा के कारण जिले के अलग-अलग इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। कई जगह पेड़ सड़क पर गिरने से कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। कुछ छोटे वाहनों के भी पेड़ों की चपेट में आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी व्यक्ति के घायल होने या आकाशीय बिजली गिरने से किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली थी।



सोहागपुर क्षेत्र में शहडोल-रीवा मार्ग पर कई पेड़ सड़क पर गिर गए। इससे कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने बारिश के बीच तत्परता दिखाते हुए सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाया, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन दोबारा शुरू हो सका। पिपरिया के पास तेज बारिश से बचने के लिए कुछ बाइक सवार यात्री प्रतीक्षालय के पास बने शेड में खड़े थे। इसी दौरान पास में एक छोटा पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में बाइक और ऑटो आ गए, जिससे वाहनों को हल्का नुकसान हुआ। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों सुरक्षित है।



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जयसिंहनगर से मानपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर भी बारिश और तेज हवा के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाया, जिसके बाद मार्ग पर यातायात बहाल हो गया। गौरतलब है कि हाल ही में जैतपुर और जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अचानक बदले मौसम के बीच ग्रामीण और वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है।



19 सितंबर तक 1121.4 मिमी औसत बारिश

जिले में 1 जून से 19 सितंबर 2026 तक 1121.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 1086.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 19 सितंबर को जिले में कुल 51 मिलीमीटर और औसत 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सोहागपुर में सबसे अधिक 26 मिमी, गोहपारू में 14 मिमी, बुढार में 8 मिमी और जयसिंहनगर में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई।