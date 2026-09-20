राहुल के कार्यक्रम में मिमिक्री पर सियासी संग्राम,BJP बोली-माफी मांगें; कांग्रेस ने कहा-विवाद खड़ा करना गलत

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राहुल गांधी के इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद अब मंच पर हुई मिमिक्री को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कार्यक्रम में स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यक्रम का केंद्र छात्रों की शिक्षा, रोजगार और उनसे जुड़े मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की समस्याओं को सामने लाया गया और इसके अलावा किसी तरह का नकारात्मक नैरेटिव तैयार करना गलत है। पटवारी ने यह भी कहा कि उनकी नजर में दिवंगत मां का मजाक नहीं उड़ाया गया।