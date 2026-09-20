छात्रों की गूंज: राहुल गांधी के कार्यक्रम पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बताया- जोकरों का आयोजन

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य देश, प्रदेश, शहर और वार्ड का विकास तथा लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भीड़ जुटाने के लिए मनोरंजन या मिमिक्री का सहारा लेना राजनीति के मूल उद्देश्य से भटकना है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया कार्यक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर हुई कथित मिमिक्री की आलोचना की और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की।

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