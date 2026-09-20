बाबा बागेश्वर: सोने की खड़ाऊं विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने दिया अपने अंदाज में जवाब, बोले- मुझसे पंगा न लेना

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बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी खड़ाऊं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर विरोधियों को बेखौफ अंदाज में कड़ा जवाब दिया है। छतरपुर में आयोजित दरबार के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब लोगों ने उनकी सोने की खड़ाऊं के बारे में बात की, तो वे अगली बार डायमंड की खड़ाऊं बुक करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी से डरने वाले बाबा नहीं हैं और न ही माया-मोह त्यागने वाले साधु हैं।