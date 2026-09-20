फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   bageshwar baba dhirendra shastri golden khadau controversy diamond khadau

बाबा बागेश्वर: सोने की खड़ाऊं विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने दिया अपने अंदाज में जवाब, बोले- मुझसे पंगा न लेना

Sun, 20 Sep 2026 06:23 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 20 Sep 2026 06:23 PM IST
सार

बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने सोने की खड़ाऊं को लेकर चल रहे विवाद पर आलोचकों को अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार डायमंड की खड़ाऊं बुक करेंगे। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उनकी खड़ाऊं लकड़ी की है, जिस पर सुनहरे रंग का पेंट किया गया है।

विज्ञापन
bageshwar baba dhirendra shastri golden khadau controversy diamond khadau
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खड़ाऊं पर विवाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी खड़ाऊं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर विरोधियों को बेखौफ अंदाज में कड़ा जवाब दिया है। छतरपुर में आयोजित दरबार के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब लोगों ने उनकी सोने की खड़ाऊं के बारे में बात की, तो वे अगली बार डायमंड की खड़ाऊं बुक करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी से डरने वाले बाबा नहीं हैं और न ही माया-मोह त्यागने वाले साधु हैं।
विज्ञापन


गलत व्यक्ति से पंगा लिया
धीरेंद्र शास्त्री ने आलोचकों को चेताते हुए कहा कि विरोधियों ने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। उन्होंने कहा कि वे माया-मोह छोड़ने का उपदेश नहीं देते, बल्कि लोगों को सलाह देते हैं कि वे खूब पैसा कमाएं और उसे परमार्थ तथा समाज सेवा के कार्यों में लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि देश में सब लोग बाबा बन जाएंगे तो डॉलर 200 का हो जाएगा।उन्होंने कुछ प्रवचनकर्ताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग माया-मोह को बेकार बताते हैं और खुद चढ़ावा लेते हैं, वे दोगलापंती करते हैं। शास्त्री ने अपने समर्थकों से ऐसी बातों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि जब लोगों ने श्रीराम को नहीं छोड़ा तो आम लोगों की बात ही क्या है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- उज्जैन: सीएम मोहन यादव ने किया सड़क चौड़ीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण, सिंहस्थ की तैयारियों का लिया जायजा
विज्ञापन
विज्ञापन


एंटीलिया दौरे से शुरू हुआ विवाद
पूरा मामला उस समय सामने आया जब धीरेंद्र शास्त्री मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पहुंचे थे। वहां वे अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में शामिल होने गए थे। इस दौरान उनके पैरों में चमकदार सुनहरे रंग की खड़ाऊं देखी गई थीं। एंटीलिया से धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से प्रसारित होने लगा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख सोने की खड़ाऊं पहनते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है।

लकड़ी की खड़ाऊं का सच बताया
सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें पता है कि पैरों में सोना नहीं पहना जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी खड़ाऊं लकड़ी की बनी है, जिस पर केवल सुनहरे रंग का पेंट किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed