इंदौर: छात्रों की गूंज के माहौल को वोटबैंक में बदलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं

इंदौर में इस बार छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस के इतिहास के सफल कार्यक्रमों में गिना जा रहा है। 40 साल पहले जब राजीव गांधी का रोड शो इंदौर में हुआ था, तब भी काफी भीड़ उमड़ी थी। इतने साल बाद इतनी भीड़ देख कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे हैं और अब माहौल अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन इसे वोट बैंक में तब्दील करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नेता चुनाव के समय जमीनी स्तर की तैयारियों में हमेशा कमजोर रहे हैं, जबकि भाजपा की चुनावी तैयारियां बूथ स्तर से बढ़कर पन्ना प्रमुख स्तर पर रहती हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदौर में हमेशा अपने दम पर चुनाव लड़ते रहे हैं।

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