भोपाल में आरएसएस का एकत्रीकरण: होसबाले बोले-जागृत और संगठित समाज ही देश को आगे बढ़ाएगा, जातिभेद-छुआछूत खत्म हो

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत रविवार को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में शाखा संगम और स्वयंसेवक एकत्रीकरण हुआ। इसमें भोपाल विभाग के पांच जिलों से करीब 30 हजार स्वयंसेवक शामिल हुए। स्वयंसेवकों ने शारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। संघ गीत और घोष वादन भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जागृत और संगठित समाज ही देश को आगे बढ़ा सकता है। समाज के अलग-अलग वर्गों को यह समझना होगा कि उसके सामने आने वाली समस्याएं किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की हैं। उन्होंने नागरिकों से कानून के डर से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझकर काम करने का आह्वान किया।