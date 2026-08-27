मुरैना: कार तोड़फोड़ मामले में तीन नामजद समेत सात पर FIR, विरोध प्रदर्शन के बाद की गई कार्रवाई

कार में तोड़फोड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों सहित चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना को लेकर फरियादी की शिकायत और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2), 310(2) और 324(5) के साथ मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कार में तोड़फोड़ की घटना के बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत की थी। कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के साथ चार अज्ञात लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया है।
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एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटना में शामिल चार अज्ञात आरोपियों की पहचान करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए घटना से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि कार में तोड़फोड़ की घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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