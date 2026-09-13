अशोकनगर: छह मांगों को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, दंडवत करते हुए नगर परिषद पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

अशोकनगर शहर और मुंगावली क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणेश शंकर विद्यार्थी चौराहे से नगर परिषद कार्यालय तक दंडवत करते हुए पहुंचे। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने प्रशासन का ध्यान सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट, आवास और राशन सहित आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया। नगर परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की।

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