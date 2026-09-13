एमपी: टीकमगढ़ में शराब की दुकान पर ग्रामीणों का धावा, बोतलें सड़क पर फेंकीं और सामान में लगा दी आग

टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी बराना में रविवार को शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने दुकान में रखी देसी, अंग्रेजी शराब और बीयर की बोतलें सड़क पर फेंक दीं। इसके बाद दुकान के सामान में आग भी लगा दी।जानकारी के अनुसार, गांव के मरगुवां रोड स्थित हरिजन बस्ती में शराब की दुकान संचालित है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। नशे में पति घर पहुंचकर महिलाओं से मारपीट करते हैं, जिससे आए दिन विवाद होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की वजह से कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं।ग्रामीणों के मुताबिक, पूरे मोहल्ले में नशे की हालत में लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा करते हैं। इसी से परेशान होकर महिलाओं और पुरुषों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शराब की दुकान को निशाना बनाया।घटना की सूचना मिलते ही दिगौड़ा और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। लिधौरा तहसीलदार अनिल तलैया ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पंचनामा बनाया। दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करा दिया गया है। फिलहाल शराब दुकान के आसपास पुलिस तैनात की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है।