बालाघाट: आदिवासी अंचल में बच्चों की मौत पर गरमाई सियासत, अभिजीत दीपके के बाद अब जीतू पटवारी संभालेंगे मोर्चा
बालाघाट के बिरसा क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस 15 सितंबर को जनआंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जनसभा के बाद अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक न्याय यात्रा निकालेंगे। चावल घोटाला, डबल मनी प्रकरण, पुलिस मारपीट और धान के समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया जाएगा।
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जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के हालिया बालाघाट दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 15 सितंबर को होने वाले दौरे को लेकर जिला कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
इसी सिलसिले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके के नेतृत्व में स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्तावित जनआंदोलन और ‘न्याय यात्रा’ को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं।जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने बताया कि जीतू पटवारी गोंडवाना एक्सप्रेस से सुबह करीब 10:30 बजे गोंदिया पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से करीब 11:30 बजे बालाघाट पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद दोपहर 12 बजे विशाल जनसभा और जनआंदोलन आयोजित किया जाएगा।
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इन मुद्दों को लेकर सरकार पर साधेंगे निशाना
जनआंदोलन में आदिवासी बहुल क्षेत्र में संक्रमण से 30 से अधिक बच्चों की मौत, कथित चावल घोटाला, डबल मनी प्रकरण और गर्भवती महिला के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट के मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस किसानों के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की मांग भी प्रमुखता से रखेगी।
जनसभा के बाद पटवारी के नेतृत्व में अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक ‘न्याय यात्रा’ निकाली जाएगी। इसके बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पटवारी मृतक आदिवासी बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी मोर्चा संगठनों और कार्यकर्ताओं से जनआंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।