बालाघाट: आदिवासी अंचल में बच्चों की मौत पर गरमाई सियासत, अभिजीत दीपके के बाद अब जीतू पटवारी संभालेंगे मोर्चा

जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के हालिया बालाघाट दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 15 सितंबर को होने वाले दौरे को लेकर जिला कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

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