मोहन यादव और शिवराज सिंह के बीच सब ठीक है?

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मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक सवाल चर्चा में है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है?

दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन हाल के दो घटनाक्रमों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। पहला मामला है लाड़ली बहना योजना को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान। और दूसरा मामला है सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान हटाए जाने की कार्रवाई, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई।

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