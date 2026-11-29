नकली सोने का बिस्किट असली बताकर 4.90 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक पुरुष और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से ठगी की रकम में से 1.80 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों से कुल 4.80 लाख रुपये जब्त किए जा चुके हैं।

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