क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने वाले भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी पद्मश्री अनिल कुंबले रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे। यहां उनका अंदाज कुछ अलग था। न क्रिकेट का मैदान था और न सामने बल्लेबाज, बल्कि उनके सामने थे जंगल की सुरक्षा में दिन-रात जुटे वनकर्मी। ताला स्थित इको सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कुंबले ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षु वनरक्षकों से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने वनकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जंगल की सुरक्षा करने वाला हर वनकर्मी उनके दिल के करीब है।

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