उमरिया: 619 विकेटों के बाद अब वन्यजीव संरक्षण की पिच पर अनिल कुंबले, बांधवगढ़ में वनकर्मियों को किया प्रेरित
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे। ताला स्थित इको सेंटर में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षु वनरक्षकों से संवाद किया। कुंबले ने जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा में जुटे वनकर्मियों का उत्साह बढ़ाया तथा मेहनत, अनुशासन और निरंतरता को सफलता का मंत्र बताया।
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क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने वाले भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी पद्मश्री अनिल कुंबले रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे। यहां उनका अंदाज कुछ अलग था। न क्रिकेट का मैदान था और न सामने बल्लेबाज, बल्कि उनके सामने थे जंगल की सुरक्षा में दिन-रात जुटे वनकर्मी। ताला स्थित इको सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कुंबले ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षु वनरक्षकों से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने वनकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जंगल की सुरक्षा करने वाला हर वनकर्मी उनके दिल के करीब है।
वन्यजीव संरक्षण के प्रति विशेष लगाव रखने वाले अनिल कुंबले कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वह कर्नाटक राज्य में वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनके बांधवगढ़ प्रवास के दौरान आयोजित इस विशेष संवाद सत्र में क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय, उप संचालक, एसडीओ, वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, रेंज अधिकारी और प्रशिक्षु वनरक्षक मौजूद रहे।
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जबड़े में चोट के बावजूद नहीं छोड़ा था मैदान
कार्यक्रम के दौरान खितौली परिक्षेत्र अधिकारी स्वस्ति श्री जैन ने कुंबले के क्रिकेट करियर की उपलब्धियों से वन अमले को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट हासिल किए हैं, जो किसी भारतीय गेंदबाज के सर्वाधिक विकेट हैं। फरवरी 1999 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। वहीं वर्ष 2002 में एंटीगुआ टेस्ट के दौरान जबड़ा टूटने के बावजूद चेहरे पर पट्टी बांधकर गेंदबाजी करना उनके अदम्य साहस और खेल के प्रति समर्पण की मिसाल बना।
मेहनत, अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की चाबी
क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि क्रिकेट में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए वर्षों तक निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। इसी तरह बाघ और अन्य वन्यजीवों का संरक्षण भी लगातार मेहनत और समर्पण मांगता है। कुंबले जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों का वन्यजीव संरक्षण से जुड़ना समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने के साथ वन अमले का मनोबल बढ़ाता है।
इसके बाद खुले संवाद सत्र में अधिकारियों, रेंज स्टाफ और प्रशिक्षु वनरक्षकों ने कुंबले से क्रिकेट जीवन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने सहजता से सभी सवालों के जवाब दिए। अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए कुंबले ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतरता, कड़ी मेहनत, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने का जज्बा जरूरी है।
उन्होंने वनकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलों में दिन-रात गश्त करना, विषम परिस्थितियों में ड्यूटी निभाना और वन्यजीवों की सुरक्षा करना बेहद जिम्मेदारी का काम है। विशेष रूप से प्रशिक्षु वनरक्षकों को उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में मध्यप्रदेश वन विभाग की ओर से अनिल कुंबले को बाघ का छायाचित्र स्मृति चिह्न के रूप में भेंट किया गया। क्रिकेट के मैदान के दिग्गज का बांधवगढ़ के वनकर्मियों के बीच पहुंचकर संरक्षण का संदेश देना इस मुलाकात को यादगार बना गया।