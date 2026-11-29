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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरीफ फसलों के उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ज्वार और बाजरा की खरीदी 23 दिसंबर तक चलेगी, जबकि धान का उपार्जन एक दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी वास्तविक किसान को तकनीकी परेशानी के कारण उपज बेचने से वंचित न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने रविवार को समत्व भवन में खरीफ उपार्जन वर्ष 2026-27 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत खरीदी केंद्रों पर किसानों को तय तारीख और समय पर उपज बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। केंद्रों पर तौल और उपज की गुणवत्ता की डिजिटल निगरानी की जाए। साथ ही बारदाना, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।