रतलाम। जिले के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम गुंदीपाड़ा में जमीन विवाद को लेकर तीन लोगों की हत्या और एक अन्य को घायल करने के मामले में न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (भादंवि) की धारा 302 के तहत सश्रम तीन आजीवन कारावास और धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। दोनों धाराओं में आरोपियों पर कुल छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला शनिवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया।

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