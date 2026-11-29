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मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता के स्वास्थ्य को लेकर एक्शन में हैं। वे कहीं भी-कभी भी-किसी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। उनके इसी एक्शन की बानगी 29 नवंबर रविवार की रात दिखाई दी। वे अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए और अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने यहां इमरजेंसी वॉर्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों से संवाद किया। अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने आयुक्त स्वास्थ्य और जिला कलेक्टर को तुरंत अस्पताल आने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जांच कर सुबह तक रिपोर्ट भी देने को कहा।