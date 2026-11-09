Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Harda News ›   Diwali fireworks become a disaster! Rockets set off a massive fire at a straw-fired coal factory

एमपी: दीपावली की रात हरदा में बड़ा हादसा, रॉकेट से फैक्टरी में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

Mon, 09 Nov 2026 08:22 PM IST
हरदा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा Published by: हरदा ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 08:22 PM IST
Diwali fireworks become a disaster! Rockets set off a massive fire at a straw-fired coal factory

मध्यप्रदेश के हरदा जिले में दीपावली की शाम आतिशबाजी के दौरान एक बड़ा अग्निकांड हो गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया में मक्के के भूसे से कोयला बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह दीपावली पर छोड़ा गया एक जला हुआ रॉकेट बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, दीपावली की शाम लोग आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जलने के बाद एक रॉकेट फैक्ट्री परिसर के बाहर रखे मक्के के भूसे पर जा गिरा। भूसा अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण उसमें तत्काल आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर में रखा बड़ी मात्रा में भूसा इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री संगीता तिवारी के नाम से संचालित है, जहां मक्के के भूसे से कोयला बनाने का काम किया जाता है।

पढे़ं: सिवनी-कटनी अग्निकांड के बाद पटवारी का सरकार पर हमला, बोले- हादसों ने खोल दी अग्निशमन व्यवस्था की पोल

घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि करीब दो घंटे तक लगातार कोशिशों के बावजूद उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के अनुसार, अब तक दमकल की करीब 10 गाड़ियां पानी डाल चुकी हैं, लेकिन आग बुझाने का प्रयास जारी है।

घटनास्थल पर एसडीओपी शालिनी परसते, थाना प्रभारी रोशनलाल भारती सहित जिला पुलिस बल मौजूद है। पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आग से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। हालांकि, फैक्ट्री परिसर में बड़ी मात्रा में भूसा जलने के कारण लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का वास्तविक आंकड़ा सामने आ सकेगा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ: सरधना चर्च महोत्सव का समापन, देशभर से उमड़े ईसाई समाज के लोग

Meerut: Sardhana Church festival concludes; Christians from across the country gather in large numbers
Meerut
09 Nov 2026

ऊना: मां चिंतपूर्णी क्रिकेट लीग का आगाज, बेहड़ जसवां ने पहले मुकाबले में राजपुर जसवां को 72 रन से हराया

maa chintpurni cricket league behad jaswan beat rajpur jaswan
Una
09 Nov 2026

ऊना: मोइन गांव की बेटी अक्षिता शर्मा ने चमकाया नाम, नीट में हिमाचल में हासिल की 215वीं रैंक

akshita sharma neet 2026 himachal 215 rank moin village
Una
09 Nov 2026

इगलास में दीपावली पर दो गुटों में झड़प

इगलास में दीपावली पर दो गुटों में झड़प
Aligarh
09 Nov 2026

पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम,प्रभारी मंत्री मदन कौशिक हुए शामिल

State Foundation Day event held in Pauri; Minister-in-charge Madan Kaushik participated
Pauri
09 Nov 2026
विज्ञापन

ऊना: बंगाणा के रिवाड़ गांव में गौशाला में लगी आग, पशुओं का चारा जलकर राख

una bangana riwar village cowshed fire fodder burnt
Una
09 Nov 2026

कुल्लू में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 शुरू, युवाओं को नशे की लत से बचाने पर रहेगा फोकस

kullu tobacco free yuva campaign 4 launch 2026
Kullu
09 Nov 2026
विज्ञापन

गोरखपुर: थार को बचाने में प्याज लदा ट्रक पलटा

Onion-Laden Truck Overturns While Avoiding Thar SUV
Gorakhpur
09 Nov 2026

VIDEO: अन्नकूट के लिए बाजार में पहुंचीं 100 से ज्यादा सब्जियां, केले के फूल से अमेरिकन कद्दू तक की डिमांड

Annakut Vegetabl Vegetables Flood Markets Ahead of Govardhan Puja
Agra
09 Nov 2026

सिरमौर: मेडिकल कॉलेज नाहन में गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच, हाई रिस्क मामलों पर रहेगा चिकित्सकों का फोकस

nahan medical college pmsma pregnant women health checkup
Sirmour
09 Nov 2026

डोईवाला नगर कांग्रेस ने बलिदानी राजेश नेगी को दो श्रद्धांजलि

Doiwala City Congress pays tribute to the martyred Rajesh Negi
Rishikesh
09 Nov 2026

शाहजहांपुर: हाईवे किनारे पानी से भरी खाई में मिला युवक का शव, नहीं हुई शिनाख्त

young man found dead in ditch along the highway in Shahjahanpur
Shahjahanpur
09 Nov 2026

VIDEO: मथुरा में गोवर्धन पूजा...गोबर से बने गिरिराज महाराज के स्वरूप पर चढ़ाया भोग; उमड़ा आस्था का सैलाब

Govardhan Puja at Dwarkadhish mandir matura
Mathura
09 Nov 2026

दिवाली पर कुल्लू के जंगलों में भड़की आग, सुल्तानपुर से महाराजा घाटी तक उठती रहीं लपटें

kullu forest fire diwali sultanpur bhekhli maharaja valley
Himachal Pradesh
09 Nov 2026

कोटकपूरा के श्री राधा कृष्ण मंदिर में दीपमाला से जगमगाया परिसर

The premises of the Shri Radha Krishna Temple in Kotkapura illuminated with rows of lamps (deepmala)
Chandigarh-Punjab
09 Nov 2026

VIDEO: पुरानी रंजिश में दिवाली पर बवाल, पहले कार से कुचलने की कोशिश फिर तमंचे से फायरिंग

Firing and Stone Pelting During Diwali Over Old Rivalry
Agra
09 Nov 2026

दिवाली के बाद छठ की तैयारी शुरू, गोर्रा नदी के गौरी घाट पर बनने लगीं वेदियां

Chhath Puja Preparations Begin at Gauri Ghat on the Gorra River After Diwali
Gorakhpur
09 Nov 2026

हादसा: दमोह-जबलपुर हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत; तीन घायल

Major Car Collision on Damoh Jabalpur Highway Claims One Life
Damoh
09 Nov 2026

दो हत्याओं से सनसनी: जुआ खेलते हुआ विवाद तो जमकर चले चाकू, एक की मौके पर मौत तो दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

Two young men murdered during a dispute over gambling
Jabalpur
09 Nov 2026

यमुनोत्री धाम में दीपावली पर भजन-कीर्तन का आयोजन, पुरोहित समाज ने किया आयोजन

Bhajan kirtan organized at Yamunotri Dham on Diwali barkot Uttarkashi
Uttarkashi
09 Nov 2026

गोवर्धन पूजा पर गोसेवा करते दिखे सीएम योगी! गायों को खिलाया गुड़ और केला

गोवर्धन पूजा पर गोसेवा करते दिखे सीएम योगी! गायों को खिलाया गुड़ और केला
Uttar Pradesh
09 Nov 2026

मुरैना: जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सोते रहे

Prisoner escapes from the prisoner ward of Morena District Hospital; police personnel on duty remained asleep.
Madhya Pradesh
09 Nov 2026

पीलीभीत: मकान के कमरे में लगी आग, नकदी और घरेलू सामान जलकर राख

Fire breaks out in room in Pilibhit
Pilibhit
09 Nov 2026

'भाजपा को जीरो की आदत डाल लेनी चाहिए' अखिलेश यादव का तीखा वार!

'भाजपा को जीरो की आदत डाल लेनी चाहिए' अखिलेश यादव का तीखा वार!
Uttar Pradesh
09 Nov 2026

सोमवती अमावस्या: बदायूं के कछला गंगाघाट पर उमड़े श्रद्धालु, सुबह चार बजे से शुरू हुआ स्नान

Somvati Amavasya Devotees throng Kachhla Ganga Ghat in Badaun
Budaun
09 Nov 2026

इगलास में मारपीट, 13 गिरफ्तार

इगलास में मारपीट, 13 गिरफ्तार
Aligarh
09 Nov 2026

मोगा में दिवाली के दिन खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, एक वाहन जलकर राख, लाखों का नुकसान

A massive fire broke out in parked vehicles in Moga on Diwali; one vehicle was reduced to ashes, resulting in losses worth lakhs.
Chandigarh-Punjab
09 Nov 2026

Video: रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आकर न आकर श्रमिक की मौत

Video: रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आकर न आकर श्रमिक की मौत
Raebareli
09 Nov 2026

Video: जमघट पर मोदी-योगी वाली पतंगों की धूम, कानपुर से लखनऊ पहुंचे खरीदार

Video: जमघट पर मोदी-योगी वाली पतंगों की धूम, कानपुर से लखनऊ पहुंचे खरीदार
Lucknow
09 Nov 2026

Video: गोंडा में स्वामीनारायण छपिया मंदिर में धूमधाम से मना दीपावली और अन्नकूट महोत्सव

Video: गोंडा में स्वामीनारायण छपिया मंदिर में धूमधाम से मना दीपावली और अन्नकूट महोत्सव
Gonda
09 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed