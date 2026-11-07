मध्य प्रदेश: हरदा के घंटाघर बाजार में महिला के बैग से 10 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी से पकड़ी गईं पांच महिलाएं

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जानकारी के अनुसार, शुभम वाटिका निवासी महिला अपनी बेटी के साथ धनतेरस की खरीदारी करने दोपहर करीब 1:30 बजे बाजार पहुंची थीं। वे सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमानी एम्पोरियम के पास ऑटो से उतरीं। इसी दौरान पांच अज्ञात महिलाएं उनके आसपास आ गईं।आरोप है कि महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर पीड़िता को घेर लिया। इसी दौरान मौका पाकर उसके बैग में रखे 10 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात इतनी सफाई से की गई कि महिला को तत्काल इसकी भनक तक नहीं लगी।इस घटना से परिवार को बड़ा झटका लगा है। पीड़ित महिला की बेटी की शादी आगामी 1 दिसंबर को तय है। परिवार शादी की तैयारियों के लिए धनतेरस पर बाजार में खरीदारी करने पहुंचा था। इसी दौरान हुई चोरी ने उनकी खुशियों के बीच परेशानी खड़ी कर दी।घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें पांच महिलाओं की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उनकी पहचान कर कार्रवाई की और पांचों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक, सभी महिलाएं महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली हैं।धनतेरस और दीपावली के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेबकटी और बैग से नकदी चोरी जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हरदा की इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से खरीदारी के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को अपने पर्स, बैग, मोबाइल और नकदी का ध्यान रखने के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।