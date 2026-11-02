फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Betul News ›   Indore: RSS to expand its 'shakhas' (branches) across the country; they are currently operational in over one

इंदौर: आरएसएस देशभर में करेगा अपनी शाखाओं का विस्तार, अभी एक लाख से ज्यादा स्थानों पर होती हैं संचालित

Mon, 02 Nov 2026 08:35 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 02 Nov 2026 08:35 PM IST
सार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभर में अपनी शाखाओं का विस्तार करने की तैयारी में है। फिलहाल देश में एक लाख से अधिक स्थानों पर संघ की शाखाएं संचालित हो रही हैं। संघ का मानना है कि युवाओं और किशोरों को संगठन से जोड़ने का शाखाएं सबसे प्रभावी माध्यम हैं।

विज्ञापन
Indore: RSS to expand its 'shakhas' (branches) across the country; they are currently operational in over one
बैठक में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत व दतात्रेय होसबोले - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देशभर में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा। फिलहाल एक लाख से ज्यादा स्थानों पर संघ की शाखाएं संचालित हो रही हैं। इनके दायरे को और बढ़ाया जाएगा। शाखाएं युवाओं और किशोरों को संगठन से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम हैं। इसी कारण नए वर्ष में शाखाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा।

विज्ञापन

 

सोमवार से शुरू हुई बैठक में शाखा विस्तार के अलावा पंच परिवर्तन के क्रियान्वयन और पुराने कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में संघ के सभी 11 क्षेत्रों के क्षेत्र संघचालक, क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक तथा 46 प्रांतों के प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह और प्रांत प्रचारक शामिल हुए। इसके अलावा RSS के अनुषांगिक संगठनों के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्रियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। संघ अपने अनुषांगिक संगठनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। इस विषय पर बैठक में मंथन होगा।

विज्ञापन

 

बैठक 4 नवंबर तक चलेगी। इसमें संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से पंच परिवर्तन अभियान पर चर्चा होगी। इसके तहत संघ सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य के लिए जनजागरण करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

संघ देश में जनजागरण लाने वाले जननायकों की जयंती भी मनाएगा। इस वर्ष राजनारायण बोस की 200वीं जयंती, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100 वर्ष और वेदांत केसरी लक्ष्मणानंद सरस्वती की जन्मशताब्दी पूरी हो रही है। इन अवसरों पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed