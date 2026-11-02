मध्य प्रदेश: शराब माफिया के शिकंजे में देवास- पहले 13 निर्दोष लोगों की जान ली, अब थाना प्रभारी की बलि

रात के एक बजे का वक्त था। मुखबिर की सूचना के बाद टीआई दिलीप पूरी अपनी टीम के साथ शराब तस्करी रोकने के लिए नेमावर रोड पर चेकपोस्ट पर खड़े थे। नेमावर रोड पर पुलिस ने जांच पॉइंट लगाया था, जहां थाना प्रभारी पूरी अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान एक मिनी ट्रक को पूरी ने रोकने की कोशिश की। ट्रक अवैध शराब भरकर गुजरात के लिए रवाना हुआ था। ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय गाड़ी आगे बढ़ा दी। पिछला पहिया पूरी को रौंदते हुए निकल गया।



मिनी ट्रक पूरी के पैर और सीने को कुचलता हुआ आगे बढ़ा और डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ मुड़ गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पूरी को अस्पताल ले गए। सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसपी आदित्य मिश्रा भी पहुंचे।



पुलिस ने इस मामले में आलीराजपुर जिले के बेहड़वा गांव से कैरम सिंह को गिरफ्तार किया है। वह शराब से भरे वाहन के आगे कार से पायलेटिंग करते हुए चल रहा था। वहीं हरदा कलेक्टर ने टिमरनी की सोडलपुर, रहटगांव और हरदा रोड की तीन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इन दुकानों का लाइसेंस पारसेंद्र जायसवाल के नाम पर है। अवैध शराब सप्लाई के पीछे इन दुकानों की भूमिका सामने आई है। तीनों दुकानें सुबह अफसरों को बंद मिली थीं।



शुरू हुई जांच, शहीद टीआई के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा

इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है। मुख्यमंत्री ने शहीद हुए थाना प्रभारी की पत्नी को सब-इंस्पेक्टर की नौकरी देने और परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घटना की जांच डीजी उपेंद्र जैन को सौंपी गई है। वे दोपहर में मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। उधर, इस मामले में आबकारी विभाग के तीन अफसरों को निलंबित भी किया गया है।