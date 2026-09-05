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यूपी में सक्रिय हो रहा नया वेदर सिस्टम, 22 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 05:37 PM IST







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उत्तर प्रदेश में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसका असर 8 सितंबर तक रहेगा। 6 सितंबर के लिए प्रदेश के 22 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिन चलने वाली इस बारिश का असर पूर्वांचल और तराई में ज़्यादा रहेगा। ... और पढ़ें

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