यूपी: प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत की वजह आई सामने, कोयले के भीगने से बढ़ा संकट;10 उत्पादन इकाइयां बंद

प्रदेश में कोयला भीगने की वजह से प्रभावित हो रहे बिजली उत्पादन से निपटने के लिए ऊर्जा प्रबंधन जुट गया है। सोमवार को ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. आशीष कुमार गोयल की अध्यक्षता में समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। पानी भरने और कोयला भीगने की वजह से प्रदेश को भरपूर कोयला नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश को सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 1500 से 2000 मेगावाट विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्युत संयंत्रों को कम क्षमता पर चलाना पड़ रहा है अथवा कुछ इकाइयों को बंद करना पड़ा है। फिर भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। एनसीएल क्षेत्र की जयंत कोल माइंस में कोल साइलो गिरने से भी कोयला आपूर्ति बाधित हुई है।



विभागीय अधिकारियों ने दावा किया कि सितंबर 2025 में देश में अधिकतम विद्युत मांग लगभग 240 गीगावाट थी, जो सितंबर 2026 में बढ़कर करीब 269 गीगावाट हो गई है। कोयले की कमी के कारण लगभग 35 गीगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। नेपाल से पहले एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत उपलब्ध होती थी। हालांकि अब वहां स्थिति सामान्य हो रही है। रात में 2000 से 3000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कटौती की जा रही है। अगले दो से तीन दिन में अनपरा डी, हरदुआगंज-ई तथा जवाहरपुर इकाई के शुरू होने से करीब 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना है।



अनपरा के कोयले को लैंको की ओर डायवर्ट करने और बारा में कोयला आपूर्ति में सुधार के चलते रात में करीब 700 मेगावाट विद्युत उपलब्धता एवं आपूर्ति में वृद्धि हुई है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल की जाए। बैठक में उत्पादन निगम एवं पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक मयूर महेश्वरी, पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।