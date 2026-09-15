फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: The BJP will go into the elections relying on these three major factors, preparing to bring beneficiaries

यूपी: इन तीन बड़े फैक्टर्स के भरोसे चुनाव में जाएगी भाजपा, लाभार्थियों को बूथ तक साधने की तैयारी; यह है रणनीति

Tue, 15 Sep 2026 06:22 AM IST
रोहित मिश्र सुधीर कुमार सिंह, अमर उजाला लखनऊ
सुधीर कुमार सिंह, अमर उजाला लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 15 Sep 2026 06:22 AM IST
सार

UP Assembly elections: यूपी भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा की नजर युवा वोटों के साथ-साथ महिला और गरीब लाभार्थियों पर भी है। 

विज्ञापन
UP: The BJP will go into the elections relying on these three major factors, preparing to bring beneficiaries
योगी के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी हुआ सक्रिय। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 विधानसभा चुनाव 2027 का मैदान सजने से पहले ही भाजपा ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी ने महिला, युवा और गरीब को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखा है। तीनों वर्गों के मुद्दों के जरिये विपक्ष पर सियासी हमला करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयार एजेंडे को बूथ स्तर तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है।

विज्ञापन


भाजपा का मानना है कि पिछले नौ वर्षों में महिला, युवा और गरीबों के लिए लागू की गई योजनाओं को चुनावी अभियान का आधार बनाया जा सकता है। पार्टी महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ आवास, राशन, उज्ज्वला और स्वरोजगार जैसी योजनाओं को प्रमुखता से उठाएगी। इन योजनाओं का लाभ पाने वाली महिलाओं और परिवारों से सीधा संवाद कर सरकार के पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा।
विज्ञापन


प्रदेश स्तर पर तैयार मुद्दों और अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। लाभार्थी संपर्क अभियान के जरिये केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले परिवारों तक पहुंचने पर जोर रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

युवा वोट पर नजर, रोजगार पर पलटवार

भाजपा युवा वर्ग के बीच रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, स्वरोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से देने की तैयारी है। पार्टी की कोशिश होगी कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े सरकार के प्रयासों का संदेश पहुंचे। गरीब मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए मुफ्त राशन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जरिया बनाया जाएगा।

विपक्ष के लिए तैयार होगा अलग पैकेज

महिला, युवा और गरीबों से जुड़े सवालों पर विपक्ष को घेरने के लिए अलग पैकेज बनाया जाएगा। भाजपा विपक्ष के कार्यकाल, अधूरे वादों और मौजूदा राजनीतिक रुख के जरिये चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी। चुनाव नजदीक आने के साथ अभियान को आक्रामक रूप दिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed