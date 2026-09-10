VIDEO: युवक को बंधक बनाकर बेल्ट से पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज

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इटौंजा की अशोक रोड पर बुधवार की शाम लगभग सवा छह बजे बीबीपुर निवासी अंकित पाल को अंकित शुक्ला नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंधक बनाकर बेल्ट से पीट दिया। घटना के संबंध में पीड़ित के द्वारा दी गई शिकायत पर इटौंजा पुलिस ने आरोपियन की अंकित शुक्ला बीबीपुर निवासी महिला पूनम शुक्ला सहित अन्य पर बंधक बनाने और मारपीट करने की धारा में एफआईआर दर्ज किया है।

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