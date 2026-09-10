Video: ‘स्वच्छ भारत, मेरी जिम्मेदारी’ विषय पर कार्यशाला

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रक्षा लेखा महानियंत्रक के मार्गदर्शन में रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, मध्य कमान लखनऊ कार्यालय में ‘स्वच्छ भारत, मेरी जिम्मेदारी’ विषय पर जागरूकता एवं सहभागिता आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया।

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