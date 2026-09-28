Video: यूपी में समाज कल्याण विभाग के इकलौते जीबी पंत पॉलीटेक्निक में छात्राओं के लिए हॉस्टल नहीं

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रविशंकर गुप्ता, लखनऊ राजधानी में समाज कल्याण विभाग की ओर से मोहन रोड पर संचालित राज्य का इकलौता गोविंद बल्लभ पंत राजकीय पॉलीटेक्निक करीब छह दशक का हो चुका है। इस संस्थान में छात्रों के साथ-साथ छात्राएं भी पढ़ती हैं। इस बीच छात्राओं के लिए बड़ी विडंबना ये है कि यहां उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। यहां छात्राओं के लिए एक भी छात्रावास नहीं है। सिर्फ छात्रों के लिए एक छात्रावास बना है वह भी सुविधाओं के नाम पर आंसू बहा रहा है। छात्रावास की सुविधा न होने से दूर-दराज के जिलों से आकर प्रवेश लेने वाली छात्राओं को मजबूरन बाहर किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है, जिससे उनके मन में सुरक्षा को लेकर हमेशा एक अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त इस संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होते हैं।

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