यूपी: अखिलेश यादव बोले- हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे

अखिलेश ने कहा कि मुरादाबाद-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड के निर्माण में जिन किसानों की जमीन जा रही है, उन्हें सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिया जाए।



हम तो पहले ही कह चुके हटाएंगे ईवीएम

बसपा सुप्रीमो मायावती के ईवीएम हटाने के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को हटाएंगे। विकसित देश तक ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं।



मुसलमानों ने रखा धैर्य

अखिलेश ने मस्जिद गिराने के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियत को बचाकर रखने के लिए धैर्य रखा। भाजपा के लोगों की बिल्डिंग भी अवैध हैं। क्या सपा सरकार बनने पर इन पर भी बुलडोजर चलेगा, अखिलेश ने कहा कि हमने भी इधर काफी कुछ सीखा है।



राज्यसभा के लिए तीन प्रत्याशी उतारेगी सपा

समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव में तीन प्रत्याशी उतारेगी, हालांकि संख्याबल के लिहाज से उसके पास दो ही प्रत्याशी जिताने के समीकरण हैं। सूत्र बताते हैं कि विधायकों की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रो. रामगोपाल यादव को पुनः राज्यसभा भेजने की बात कही। दूसरे प्रत्याशी यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को बनाए जाने के संकेत दिए। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि राज्यसभा के लिए सपा के नाम आपके (पत्रकारों के) लिए भी चौंकाने वाले रहेंगे।