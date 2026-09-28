गंगा एक्सप्रेसवे: सामने आई पानी भरने की वजह, बिजली की लाइन ऊपर करने के बजाय नीचे किया गया एक्सप्रेसवे का लेवल

ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां से गुजर रही 132 केवी लाइन की सड़क से नियमानुसार न्यूनतम ऊंचाई 12.5 मीटर रहे। एसटीसी सीईओ ने निरीक्षण में पाया कि इस वजह से रैम्प नेशनल हाईवे से भी नीचे चला गया। रैंप की ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी स्वतंत्र इंजीनियरिंग कंपनी ‘लायन इंजीनियरिंग’ की थी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि रैंप के लेवल में यह बदलाव यूपीडा के संज्ञान में लाए बिना कर दिया गया। नियमों के मुताबिक ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी स्वतंत्र इंजीनियर की होती है। स्वतंत्र इंजीनियर को डिजाइन में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन यह बदलाव निर्धारित तकनीकी और कानूनी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस बदलाव की जानकारी यूपीईडा को भी दी जानी चाहिए थी।



सीईओ मनोज कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। अब यह भी जांच होगी कि डिजाइन में बदलाव किस स्तर पर हुआ और इसकी जानकारी यूपीडा को क्यों नहीं दी गई। साथ ही रैंप को निर्धारित लेवल पर लाने का खर्च इंजनियरिंग कंपनी को उठाना होगा। वहीं मुख्य कैरिजवे और रैंप के बीच नया टावर लगाने और 132 केवी लाइन को ऊपर करने का खर्च यूपीडा के स्तर से वहन किया जाएगा।