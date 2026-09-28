यूपी: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस-सपाई बैरिकेडिंग पर चढ़े; 'इस्तीफा दो' के लगे नारे

लखनऊ में सोमवार को SIR को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम मुख्यालय से चुनाव आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। चुनाव आयोग कार्यालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की।

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इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और कपड़े फाड़ दिए। बाद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया गया।