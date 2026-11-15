VIDEO: योगी का बड़ा दावा- रविवार को यूपी में चढ़ा रहा सियासी पारा, देखें प्रदेश की बड़ी खबरें

{"_id":"6af96a5e710794735c08c6d0","slug":"video-traveler-vehicle-rams-into-a-brick-laden-trolley-on-a-highway-in-mathura-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हाईवे पर ईंटों से लदी ट्रॉली में घुसी ट्रैवलर, पीछे से आ रहे कई वाहन भी टकराए; आधा दर्जन यात्री घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}