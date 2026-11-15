VIDEO: उत्तराखंड महोत्सव: पहाड़ी संस्कृति के बीच दिखे महिला उद्यमिता के रंग

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उत्तराखंड महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति के बीच महिला उद्यमिता के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर उत्तराखंड के अलावा अन्य शहरों से आई महिलाओं ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं और इनके उत्पाद भी लोगों को खासा पसंद आ रहे हैं। हल्द्वानी की रहने वाली दीपा लोसाली ने मोटे अनाज, मसाले, दालों का स्टॉल लगाया है तो वहीं गुजरात की राधिका ने गुजराती बेडशीट और ज्वैलरी को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही पौडीगढ़वाल की यशवंती ने लोहे के बर्तनों, घी और पूजन सामग्री का स्टॉल लगाया है। महिला उद्यमियों का कहना है कि इस तरह के महोत्सव और प्रदर्शनी से हमें आर्थिक मजबूती तो मिलती ही है साथ ही हमारे हुनर को भी पहचान मिलती है।

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