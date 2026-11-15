अयोध्या: रामायण मेला आकर भी राम मंदिर से दूरी रखते थे मुलायम सिंह, अब अखिलेश बदलने जा रहे हैं कहानी

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12 दिसंबर को पत्नी एवं मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ उनका अयोध्या आगमन प्रस्तावित है। वह पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला के दर्शन करने के साथ साधु-संतों से आशीर्वाद लेंगे। पिता ने अयोध्या में रामायण मेले के मंच को अपनी मौजूदगी से जोड़ा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के सबसे निर्णायक दौर में उनका रुख कारसेवकों के खिलाफ रहा। अब उनके पुत्र उसी राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर समाजवादी राजनीति और भाजपा के बीच दशकों से वैचारिक संघर्ष चलता रहा है।मुलायम सिंह यादव का अयोध्या से रिश्ता केवल 1990 के गोलीकांड तक सीमित नहीं था। अयोध्या में 1982 से शुरू हुए रामायण मेले को उन्होंने भी संरक्षण दिया। 1989 के बाद जब-जब वह सत्ता में रहे, रामायण मेले में उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी भी चर्चा में रही। 2006 में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने मेले का उद्घाटन भी किया था। मुलायम रामायण मेले के मंच पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के साथ भी दिखाई देते थे।22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वह समारोह में शामिल नहीं हुए। उस समय उन्होंने कहा था कि राम के बुलावे पर जाएंगे, किसी के कहने पर नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में विधायकों का एक दल अयोध्या पहुंचा था, लेकिन सपा प्रमुख उसमें शामिल नहीं हुए थे। आठ अक्तूबर 2026 को वह अयोध्या में भागवत कथा में शामिल होने आए थे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए थे।अयोध्या से अखिलेश यादव का भी पुराना राजनीतिक जुड़ाव है। 25 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राम की पैड़ी से विजय यात्रा निकाली थी। उदय चौराहे से नया घाट तक रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे। नया घाट पर साधु-संतों की अगुवाई में उनका स्वागत हुआ था। इसके बाद करीब आठ किलोमीटर की यात्रा लगभग तीन घंटे में पूरी कर वह गांधी मैदान, फैजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान हनुमानगढ़ी में उन्होंने गदा भी उठाई थी। हालांकि तब उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई थी।