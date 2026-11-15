Lucknow News: शारदा नहर का पानी आया, आज से भरने लगेगी कठौता झील

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इंदिरा और गोमती नगर की आपूर्ति सामान्यपानी की कमी से रही थी चार घंटे की कटौतीमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। शारदा नहर का पानी तीसरे जलकल तक पहुंचने के बाद इंदिरा और गोमती नगर में की जाने वाली आपूर्ति में कटौती बंद कर दी गई है। पानी की कमी से चार घंटे की कटौती आपूर्ति में की जा रही थी। अब सोमवार से जलकल की कठौता झील को भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा।जलकल विभाग जोन चार के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि पानी शनिवार को गोमती नगर में तीसरे जलकल तक पहुंच गया। इसके बाद नहर के पानी को सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर आपूर्ति की जा रही है, अभी उसे झील में नहीं भरा जा रहा है। सोमवार से इसे भरने का काम किया जाएगा। अभी जो पानी आ रहा था उससे इंदिरा और गोमती नगर की जिन टंकियों और भूमिगत जलाशयों में पानी बहुत कम हो गया था उनको भरने का काम किया गया। अब वह भर गए हैं। ऐसे में अब सोमवार से झील को भी आपूर्ति के बाद भरने का काम किया जाएगा। झील करीब 17 फीट गहरी है और इसे भरने में 15 से 20 दिन लगेंगे। एक महीने तक नहर बंद होने कारण झील पूरी खाली हो गई थी।