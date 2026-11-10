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VIDEO: व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ का लिया संकल्प

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 10 Nov 2026 04:44 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 04:44 PM IST







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अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में दत्तोपंत ठेंगड़े की जन्म जयंती पर स्वदेशी संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। ... और पढ़ें

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