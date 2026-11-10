{"_id":"6af2fca85a18deafc70b6908","slug":"video-video-naya-madal-hausa-kal-mathara-ma-ananakata-ka-pajana-ka-aayajana-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: न्यू मॉडल हाउस काली मंदिर में अन्नकूट की पूजन का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: न्यू मॉडल हाउस काली मंदिर में अन्नकूट की पूजन का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 10 Nov 2026 04:44 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 04:44 PM IST

न्यू मॉडल हाउस काली मंदिर में अन्नकूट की पूजन का हुआ आयोजन। मां काली को 151 तरीके के भोग लगाए गए। इसमें मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम, टॉफी ,ड्राई फ्रूट ,फलों शामिल रहें। ... और पढ़ें

विज्ञापन