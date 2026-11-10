VIDEO: हजरतगंज में ट्रैफिक बूथ के पास मिला युवक का शव, वीवीआईपी इलाके में शव मिलने से हड़कंप

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राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव ट्रैफिक बूथ के बगल में मिला है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। हालांकि, अज्ञात युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। घटना से हजरतगंज जैसे वीवीआईपी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है।

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