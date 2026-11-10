Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Akhilesh will pay obeisance to RamLala in Ayodhya along with his family and will work out political equations

रामनगरी में फिर सजने लगा सियासी मंच: परिवार सहित रामलला के दर पर अखिलेश टेकेंगे माथा, साधेंगे सियासी समीकरण

Tue, 10 Nov 2026 03:00 PM IST
Bhupendra Singh नितिन श्रीवास्तव, अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
नितिन श्रीवास्तव, अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 PM IST
सार

वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को सपरिवार अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वह हनुमानगढ़ी में बजरंगबली और राम मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे तथा साधु-संतों से भी मुलाकात करेंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद अखिलेश यादव के इस प्रस्तावित धार्मिक दौरे को प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

विज्ञापन
Akhilesh will pay obeisance to RamLala in Ayodhya along with his family and will work out political equations
परिवार के साथ अखिलेश यादव (सांकेतिक) - फोटो : वीडियो/ स्क्रीन ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, अयोध्या एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को सपरिवार रामनगरी पहुंचेंगे। उनके इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर राम मंदिर निर्माण के बाद उनका यह पहला प्रस्तावित कार्यक्रम है।
विज्ञापन


अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन और राम मंदिर में रामलला का दर्शन-पूजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वह साधु-संतों से भी मुलाकात करेंगे। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से प्रभावित करता रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां होने वाली हर बड़ी राजनीतिक गतिविधि का संदेश देश और प्रदेशव्यापी होता है। ऐसे में, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का रामलला के दरबार में पहुंचना सपा की राजनीतिक दिशा के लिहाज से चर्चा का विषय बन सकता है।
विज्ञापन

अखिलेश परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर पहुंचेंगे

सपा के पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन ने दीपोत्सव के दौरान अखिलेश यादव के अयोध्या आगमन की जानकारी दी थी। उनके अनुसार, अखिलेश परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा पर आएंगे। इसमें हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ साधु-संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि, अभी तक किसी अन्य राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह ध्यान देने योग्य है कि अखिलेश यादव इससे पहले 8 अक्तूबर को पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने अयोध्या आए थे। उस दौरान उनके राम मंदिर और हनुमानगढ़ी न जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठे थे। भाजपा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष को निशाना बनाया था। अबकी बार दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन के प्रस्तावित कार्यक्रम को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। इससे पहले, वह विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 26 फरवरी को हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे थे।

विधानसभा चुनाव से पहले होंगी राजनीतिक व्याख्याएं

प्रदेश की राजनीति में भाजपा लंबे समय से राम मंदिर और अयोध्या को अपने प्रमुख राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाती रही है। दूसरी ओर, सपा के सामने धार्मिक आस्था और अपनी राजनीतिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रही है। अखिलेश यादव का हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाना तथा साधु-संतों से मुलाकात करना इस संदर्भ में अहम हो सकता है। हालांकि, इस दौरे को फिलहाल एक धार्मिक यात्रा के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी राजनीतिक व्याख्याएं निश्चित रूप से होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed