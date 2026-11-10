रामनगरी में फिर सजने लगा सियासी मंच: परिवार सहित रामलला के दर पर अखिलेश टेकेंगे माथा, साधेंगे सियासी समीकरण

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अखिलेश परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर पहुंचेंगे

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विधानसभा चुनाव से पहले होंगी राजनीतिक व्याख्याएं

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन और राम मंदिर में रामलला का दर्शन-पूजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वह साधु-संतों से भी मुलाकात करेंगे। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से प्रभावित करता रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां होने वाली हर बड़ी राजनीतिक गतिविधि का संदेश देश और प्रदेशव्यापी होता है। ऐसे में, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का रामलला के दरबार में पहुंचना सपा की राजनीतिक दिशा के लिहाज से चर्चा का विषय बन सकता है।सपा के पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन ने दीपोत्सव के दौरान अखिलेश यादव के अयोध्या आगमन की जानकारी दी थी। उनके अनुसार, अखिलेश परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा पर आएंगे। इसमें हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ साधु-संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि, अभी तक किसी अन्य राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है।यह ध्यान देने योग्य है कि अखिलेश यादव इससे पहले 8 अक्तूबर को पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने अयोध्या आए थे। उस दौरान उनके राम मंदिर और हनुमानगढ़ी न जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठे थे। भाजपा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष को निशाना बनाया था। अबकी बार दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन के प्रस्तावित कार्यक्रम को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। इससे पहले, वह विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 26 फरवरी को हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे थे।प्रदेश की राजनीति में भाजपा लंबे समय से राम मंदिर और अयोध्या को अपने प्रमुख राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाती रही है। दूसरी ओर, सपा के सामने धार्मिक आस्था और अपनी राजनीतिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रही है। अखिलेश यादव का हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाना तथा साधु-संतों से मुलाकात करना इस संदर्भ में अहम हो सकता है। हालांकि, इस दौरे को फिलहाल एक धार्मिक यात्रा के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी राजनीतिक व्याख्याएं निश्चित रूप से होंगी।