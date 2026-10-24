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Video: टंकी की जांच के बाद सड़कों पर बहाया जा रहा हजारों लीटर पानी
अलीगंज स्थित राम-राम बैंक चौराहे के पास बनकर तैयार हुई पानी की टंकी की जांच के बाद हजारों लीटर पानी सड़कों और नालों के रास्ते बहाया जा रहा है। टंकी में पानी भरकर लीकेज की जांच की गई। इसके बाद टंकी से पानी निकाला जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है।
स्थानीय स्तर पर इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जांच के दौरान निकाले जा रहे पानी का उपयोग किसी अन्य काम में क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि, टंकी की जांच की तकनीकी प्रक्रिया और पानी को निकालने की वजह के संबंध में संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है।
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