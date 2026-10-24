{"_id":"6adc73daedd45877e70c1d3b","slug":"video-video-ramabii-ral-sathal-para-kaugdha-sarakashha-ma-rakha-gae-vathhana-parashhatha-canava-ka-blta-bkasa-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रमाबाई रैली स्थल पर कड़ी सुरक्षा में रखे गए विधान परिषद चुनाव के बैलेट बॉक्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: रमाबाई रैली स्थल पर कड़ी सुरक्षा में रखे गए विधान परिषद चुनाव के बैलेट बॉक्स

Akash Dwivedi

Updated Sat, 24 Oct 2026 02:31 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 02:31 PM IST







Link Copied



लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के बैलेट बॉक्स रमाबाई रैली स्थल पर कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। बैलेट बॉक्स की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की गई है। यहां 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन