Lucknow News: बच्चों के चरित्र निर्माण में अभिभावकों की भूमिका अहम

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माई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उनका चरित्र निर्माण करना भी जरूरी है। इसमें अभिभावकों की भूमिका अहम होती है। यह बात बृहस्पतिवार को गोमतीनगर स्थित वारसिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कही। सेमिनार का विषय ‘तालीम, किरदारसाजी और वालिदैन की जिम्मेदारियां’ था।विशिष्ट अतिथि ह्यूमन असिस्टेंस फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. लुबना कमाल ने शिक्षा और अभिभावकों की जिम्मेदारियों पर विचार रखे। उर्दू शायरा एवं कॉलेज की पूर्व छात्र रूबीना अयाज ने अपनी शायरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।कार्यक्रम की शुरुआत हंजला हुसैन की कुरआन पाक की तिलावत से हुई। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रस्तुत किए। मौलाना वसीम अहमद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन इल्मा सिद्दीकी ने किया।