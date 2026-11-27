{"_id":"6b0935a941ca591d970fd671","slug":"video-video-sayatha-matha-bdamatana-kavaratara-fainal-ma-tashhara-savara-ka-bugdhhata-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सैयद मोदी बैडमिंटन, क्वार्टर फाइनल में तुषार सुवीर की बढ़त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में भारत के तुषार सुवीर और इंडोनेशिया के प्रदिस्का बागास शुजीवो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। तुषार ने पहला सेट जीत लिया है और दूसरे सेट में भी बढ़त बनाए हुए हैं।

... और पढ़ें