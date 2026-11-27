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लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर के जरिए पीड़ित शिवम यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की भी अपील की है। पोस्टर में 24 लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। शिवम यादव का दावा है कि ये सभी आरोपी 11 अक्टूबर 2026 से फरार हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टर के जरिए उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए हैं।

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