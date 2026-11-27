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Video: किसान आंदोलन के छह साल पूरे होने पर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:10 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:10 PM IST







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किसान आंदोलन के छह साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा (टिकैत) के सदस्यों ने वादाखिलाफी के विरोध में मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। ... और पढ़ें

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