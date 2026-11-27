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Video: उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का शुभारंभ, छह दिसंबर तक चलेगा आयोजन

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:10 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:10 PM IST







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गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। मंत्री राकेश सचान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महोत्सव छह दिसंबर तक चलेगा। इसमें खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ... और पढ़ें

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