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VIDEO: सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा-2026 प्रदर्शनी का शुभारंभ
वृंदावन ग्राउंड में नेशनल सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित ‘सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा-2026’ प्रदर्शनी एवं संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उत्पादों व तकनीकों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर संवाद भी हुआ। आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के लाभों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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