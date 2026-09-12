Lucknow News: ई वाहनों और हरित ऊर्जा की नई तकनीकों का प्रदर्शन

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उद्घाटन के बाद उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में नवाचार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उमंगोट सोलर के संस्थापक गोपाल शर्मा तथा आयोजक अंचल दीक्षित और विपिन लोहिया मौजूद रहे।