Lucknow News: ई वाहनों और हरित ऊर्जा की नई तकनीकों का प्रदर्शन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:44 AM IST
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लखनऊ। वृंदावन ग्राउंड में शुक्रवार को नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी-2026 (आरईवी एक्सपो) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विधान परिषद सदस्य राम चंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से एक्सपो का उद्घाटन किया। एक्सपो में 250 कंपनियां और करीब 500 ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं।
उद्घाटन के बाद उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में नवाचार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उमंगोट सोलर के संस्थापक गोपाल शर्मा तथा आयोजक अंचल दीक्षित और विपिन लोहिया मौजूद रहे।
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उद्घाटन के बाद उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में नवाचार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उमंगोट सोलर के संस्थापक गोपाल शर्मा तथा आयोजक अंचल दीक्षित और विपिन लोहिया मौजूद रहे।
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