Lucknow News: तेजस, अंकुर, शुभि व सौंदर्या ने जीते खिताब
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में चल रही आइटा चैंपियनशिप के अंतिम दिन शीर्ष वरीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। अंडर-14 बालक एकल में यूपी के तेजस सिंह, अंडर-12 में बिहार के अंकुर आलोक, अंडर-12 बालिका में यूपी की शुभि रंजन और अंडर-14 बालिका एकल में यूपी की सौंदर्या जायसवाल ने खिताब जीते। फाइनल मुकाबलों में कोई उलटफेर नहीं हुआ।
अंडर-14 बालक एकल के फाइनल में शीर्ष वरीय तेजस सिंह ने यूपी के अर्नव श्रीवास्तव को 6-4, 6-2 से हराया। अंडर-12 बालक एकल में शीर्ष वरीय अंकुर आलोक ने पांचवीं वरीयता प्राप्त यूपी के अर्वन श्रीवास्वत को 6-3, 6-1 से मात दी। अंडर-12 बालिका एकल के फाइनल में शीर्ष वरीय शुभि रंजन ने चौथी वरीय यूपी की सिया सिंह को 0-6, 6-1, 10-5 से हराया। अंडर-14 बालिका एकल में सौंदर्या जायसवाल ने चौथी वरीय सिद्धि सिंह को 6-1, 6-2 से पराजित किया। अंडर-14 बालक युगल में छत्तीसगढ़ के कौटिल्य कुमार और महाराष्ट्र के आयुष ने यूपी के तेजस सिंह और पाविथ सिंह को 7-6(0), 3-6, 10-7 से हराकर खिताब जीता।
समापन पर यूपी टेनिस एसोसिएशन के सचिव पुनीत अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर समित केसरी और टूर्नामेंट रेफरी उजैर अहमद आजमी मौजूद रहे।
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अंडर-14 बालक एकल के फाइनल में शीर्ष वरीय तेजस सिंह ने यूपी के अर्नव श्रीवास्तव को 6-4, 6-2 से हराया। अंडर-12 बालक एकल में शीर्ष वरीय अंकुर आलोक ने पांचवीं वरीयता प्राप्त यूपी के अर्वन श्रीवास्वत को 6-3, 6-1 से मात दी। अंडर-12 बालिका एकल के फाइनल में शीर्ष वरीय शुभि रंजन ने चौथी वरीय यूपी की सिया सिंह को 0-6, 6-1, 10-5 से हराया। अंडर-14 बालिका एकल में सौंदर्या जायसवाल ने चौथी वरीय सिद्धि सिंह को 6-1, 6-2 से पराजित किया। अंडर-14 बालक युगल में छत्तीसगढ़ के कौटिल्य कुमार और महाराष्ट्र के आयुष ने यूपी के तेजस सिंह और पाविथ सिंह को 7-6(0), 3-6, 10-7 से हराकर खिताब जीता।
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समापन पर यूपी टेनिस एसोसिएशन के सचिव पुनीत अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर समित केसरी और टूर्नामेंट रेफरी उजैर अहमद आजमी मौजूद रहे।
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