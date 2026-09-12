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Lucknow News: शास्त्रों का चिंतन भी है सत्संग

Sat, 12 Sep 2026 02:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:42 AM IST
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Contemplating the scriptures is also satsang.
स्वामी अभयानंद सरस्वती ने आशियाना में आयोजित श्रीराम कथा में सत्संग और गुरु के महत्व पर प्रवचन
लखनऊ। स्वामी अभयानंद सरस्वती ने आशियाना में आयोजित श्रीराम कथा में सत्संग और गुरु के महत्व पर प्रवचन दिए। कथा का आयोजन लखनऊ समस्त डिपो समाचार पत्र वितरक सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। स्वामी अभयानंद सरस्वती ने बताया कि संतों के साथ बैठकर उनकी वाणी सुनना ही सच्चा सत्संग है। उन्होंने जोर दिया कि एक मंत्र का निरंतर सुमिरन करने से मन अच्छा, शांत और एकाग्र रहता है। इससे व्यक्ति बाहरी भटकाव से बच जाता है। स्वामी ने कहा कि संत सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति संत को अपना सतगुरु स्वीकार करता है, तो वह शिष्य बन जाता है। सतगुरु तब शिष्य के अहंकार दोषों को दूर करने के लिए उसे सही राह दिखाते हैं।
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