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VIDEO: सिपाही ने की पत्नी की हत्या, पुलिस उपायुक्त मध्य ने जारी किया बयान

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 06:41 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 06:41 PM IST







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थाना महानगर क्षेत्रान्तर्गत महिला की हत्या की घटना के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त मध्य ने जारी किया बयान।

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